Ирак поддержал призыв Саудовской Аравии об экстренной встрече ОПЕК+

Власти Ирака поддерживает призыв Саудовской Аравии к срочной встрече ОПЕК+, на которой бы обсуждался вопрос по объёмам добычи нефти.
Глава министерства нефти Ирака Тамер аль-Гадбан направил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. В нём он подтвердил, что страна поддерживает срочную встречу ОПЕК+ с целью изучения вызовов на рынке нефти и принятия срочных мер для восстановления стабильности на рынке,
Министр нефти также выразил уверенность в возможности согласования во время следующей встречи формулы, которая поспособствует достижению положительных результатов, отвечающих интересам всех, и постепенно восстановит стабильность на мировом рынке.
Ранее NEWS.ru писал, что Эр-Рияд призвал страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.
Такие решения королевства привели к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Они стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.
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