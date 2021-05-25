Ипотеку в этом году планируют взять 10% россиян

Каждый десятый россиянин планирует взять кредит на покупку недвижимости в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Так, положительно на вопрос об оформлении ипотеки в текущем году
Опрос также показал, что 52% жителей страны с начала этого года ещё не брали новых кредитов. 9% участников исследования рассказали, что оформляли займы на ремонт, аналогичное количество — на приобретение бытовой техники и электроники. Отмечается, что граждане также пользовались услугой рефинансирования предыдущих кредитов.
Всего всего в опросе приняли участие свыше пяти тысяч человек из разных регионов России.
Ранее сообщалось, что средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. Так, по сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%.