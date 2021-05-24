В России установлен рекорд по размеру потребкредита

https://static.news.ru/photo/ac191f2a-bc83-11eb-ae52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%. Наибольший средний размер потребкредитов был зафиксирован в Москве (637,6 тысячи рублей), второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (588,3 тысячи рублей), а третье — Московская область (474,1 тысячи рублей).

В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург, где значения составили 458,5 тысячи рублей и 451,6 тысячи рублей соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков подчеркнул, что с начала этого года средний чек потребительского кредита вырос почти на 100 тысяч рублей. По его словам, это связано с консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Так, банки принимают решение о выдаче займа в зависимости от значения Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, поэтому кредиты оформляют лишь россияне с высоким ПКР.

Ранее сообщалось, что в скором времени в России появится единая шкала кредитного рейтинга граждан. Кредитный риск заёмщика будет оцениваться в диапазоне от 1 до 999 — чем выше рейтинг, тем ниже риск.