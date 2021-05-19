Центробанк создаст единый кредитный рейтинг граждан

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Единая шкала кредитного рейтинга граждан должна в скором времени появиться в России. Кредитный риск заёмщика будет оцениваться в диапазоне от 1 до 999 — чем выше рейтинг, тем ниже риск. Такие требование разработал Центробанк.

Требования к методике вычисления и составу раскрываемой информации об индивидуальных рейтингах вступают в силу 1 января 2022 года для квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), для остальных БКИ — с 1 января 2024 года, — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ рассчитывают, что единый подход к расчёту возможностей заёмщиков повысит их финансовую грамотность. Рейтинг должен быть доступен гражданину вместе с кредитным отчётом дважды в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату.

Ранее стало известно, что количество выданных российскими банками потребительских кредитов в апреле сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом за год число займов увеличилось на 84,6%. Тенденцию к сокращению выдач аналитики связывают с тем, что значение кредитного рейтинга по-прежнему остаётся определяющим критерием для кредиторов. Годовой же рост они объясняют последствиями карантинных мер, которые вводились прошлой весной.