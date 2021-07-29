Средний размер ипотеки достиг рекордных размеров

Средний размер ипотечного кредита в России вырос в июне на 6,3% по сравнению с маем до рекордных 3,25 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, с начала года средний чек кредита увеличился на 16,2%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер ипотечного кредита вырос на 31,3%.

Как пояснил директор бюро по маркетингу Алексей Волков, после снижения весной 2020 года средний чек ипотечного кредита не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. Этому способствовало снижение процентных ставок, ставшее возможным благодаря программам господдержки.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в июне был отмечен в Москве (7,10 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,51 млн рублей).

Ранее стало известно, что Банк России со следующего месяца ужесточит регулирование ипотеки с первоначальным взносом 15–20%. Так, надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой ипотеке повысятся до 50–100 процентных пунктов, а условия предоставления ипотечного кредита будут зависеть от долговой нагрузки заёмщика.

В июне средний размер ипотечного кредита в Москве вырос сразу на 400 тыс. рублей и достиг рекордных 6,5 млн рублей. Отмечается, что люди спешили брать кредиты по льготной ставке, при этом цены на недвижимость продолжали расти.