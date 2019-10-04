https://static.news.ru/photo/b4c81454-e75b-11e9-a527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. За основу для расчётов Банк России взял цены и ставки 2018 года. Величину прочих потребительских расходов ЦБ считает как два прожиточных минимума на человека.

Так, жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жильё площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребёнком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя.

Как писал News.ru, эксперты прогнозируют резкое увеличение числа обманутых дольщиков в России, так как 637 застройщиков не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. По словам члена президиума «Опоры России» Дмитрия Котровского, реестр дольщиков, оставшихся без долгожданных квартир, может увеличиться минимум в два раза — до 400 тысяч человек.