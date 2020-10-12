«Иных уж нет, а те далече»: кабмин нашёл миллиард рублей на жильё ветеранам

Более миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт пресс-служба кабмина. Эти деньги выделяются для всех ныне живущих ветеранов, их в России проживает 607 человек, пояснил NEWS.ru пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Между тем некоторые парламентарии полагают, что жильё выдают немного запоздало и делать это стоило более неформальным образом. Однако чувство вины перед людьми, отстоявшими эту землю, не может не тяготеть над нашим государством: вина всего общества перед ними остаётся неизжитой.

Как стало известно, средства должны быть распределены между 65 регионами. Больше всех получат Санкт-Петербург (143,8 миллиона), Ростовская область (103) и Башкирия (100,1).

Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учёт для улучшения жилищных условий, то есть всем 607.

Категории граждан, которые могут воспользоваться данным видом поддержки, а также особенности её предоставления установлены Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», — сказал NEWS.ru дежурный пресс-службы кабинета министров.

На прошедшем заседании правительства Мишустин поручил завершить работу над исполнением распоряжения до конца текущего года.

Напомним, что ещё весной кабмин направлял на эти же цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильём более 200 человек. О ком идёт речь, в пресс-релизе аппарата премьера не уточняется.

С одной стороны, хорошо, что деньги выделили. И это понятная совершенно статья. Она не вызывает ни у кого вопросов. Другое дело, что огромное количество вопросов до сих пор не закрыто. Да и уже никогда не будет закрыто. И понятно, ведь даже те люди, которые дожили до этого почтенного возраста, — им уже, как правило, даже это жильё уже не нужно. Это уже больше касается их родственников — детей и внуков. Но незакрытый долг требует его закрыть. Моральный долг здесь повис над нами дамокловым мечом. Чтобы мы сами не чувствовали вины по отношению к дедам, которые передали нам страну в целости и сохранности. Поэтому в этом смысле можно приветствовать это выделение средств. Но вопросы здесь, конечно, будут. Они связаны с теми ветеранами, которые не дождались. То есть получается вопрос: а почему их детям не досталось? Ну и другие вопросы, которые здесь могут возникать. Здесь лучше запоздало, но закрыть этот вопрос, потому что он будоражит каждый год и в конце концов уже невозможно тянуть. Николай Земцов сопредседатель «Бессмертного полка» и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сопредседатель «Бессмертного полка» и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Однако наихудшим во всей этой ситуации является, по мнению Земцова, то, «как воспримут родственники ветеранов, которые не дождались этой поддержки, не дотянули чуть-чуть, хотя так долго этого ждали».

И здесь, конечно, не хотелось бы разделять это великое сообщество. Вообще у нас этот момент с долгами государства должен решаться справедливо, а не так формально: те, кто дожил, получил, и даже не они, а их дети. Это может обидеть. Давайте вынесем эти вопросы на обсуждение общества. Такие вопросы нельзя решать кулуарно и в духе «компанейщины». Обычно у нас такие подарки накануне Дня Победы получали. Почему в конце года решили быстро сейчас раздать? Я приветствую эту меру, но я хотел бы, чтобы было вдумчивое распределение средств. Понятно, что их мало, что их не хватает, но обижать людей ещё хуже. Тем более что всё равно мы опоздали во многом. То есть нам закрыть эту проблему не удалось для многих ушедших из жизни ветеранов, — рассуждает сопредседатель «Бессмертного полка».

По его суждению, эту безусловно важную акцию, наверное, нужно было проводить более неформально, менее официозно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведь их деньги не радуют уже. Эти деньги идут либо на лекарства, либо на поддержку их семей. Этих людей трогает искренняя забота какая-то и какие-то вещи, которые для них представляются важными. Я просто сужу по своему папе. Мой папа ветеран, я два года назад его похоронил. Были времена, когда радовались заказам в магазинах, заказывали колбасу, тушёнку какую-то, какие-то консервы — ветеранам давали какие-то праздничные корзины. Но с какого-то момента это уже не нужно этим людям. Им нужно решение каких-то серьёзных моментов. Понятно, что медицинское сопровождение является для них сейчас ключевым, — убеждён депутат Госдумы.

В свете государственной вины перед ветеранами, которые потом и кровью отстояли нашу страну и выстояли как фашизм, так и нашу неблагодарность, увы, остаётся только в конце статьи процитировать А. С. Пушкина, который переводил некогда строки из наследия знаменитого персидского поэта Саади: «Иных уж нет, а те далече».

Вина остаётся...

Однако пусть хотя бы ещё оставшихся в живых 607 человек не обманут на местах бездушно и цинично, как это делается у нас нередко.

Кто они

В соответствии с законодательством Российской Федерации ветеранами являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённые орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.