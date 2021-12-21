Инновационный район под Петербургом назвали важным для экономики города

Проекты транспортно-пересадочных узлов и инновационного района в Горской позволят экономике Санкт-Петербурга двигаться вперёд, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» руководитель Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов. При этом эксперт добавил, что, если проекты так и останутся на бумаге, развитие города утонет в ворохе существующих проблем.

В Санкт-Петербурге постоянно менялись направления стратегического развития и промышленного производства, но анализ генплана показал изменения в развитии города. Нет сомнений, что существует необходимость в создании новых индустриальных площадок на окраинах вроде Горской, данные направления необходимо развивать, — заявил Климанов.

Он добавил, что подобные проекты ускоряют развитие экономики города и его среды. А реализация транспортной инфраструктуры, которую «Мегалайн» предложила начать за счёт своих инвестиций, важна, так как Петербург отстаёт в этой сфере от Москвы, сообщил Климанов.

Компания приступит к работе весной-летом 2022 года, она уже передала правительству Санкт-Петербурга пакет заявок. В рамках развития пространства будут созданы четыре зоны: кластер light industry для малого и среднего бизнеса, IT-деревня, гостинично-деловая инфраструктура и культурная сфера.

Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить Санкт-Петербургу деньги на обновление электрического транспорта. Такие поручения глава государства дал по итогам состоявшегося летом совещания по вопросам развития петербургского транспортного узла.