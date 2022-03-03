«Инфраструктура никуда не денется»: Песков о судьбе СП-2

Инфраструктура «Северного потока —2» готова, она никуда не денется, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе газопровода. Он добавил, что помехой к запуску является «истерическая реальность», передаёт РИА Новости.

Что касается смерти этого проекта, то инфраструктура готова. Технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчётливо говорят о необходимости скорейшего запуска. Истерическая реальность пока делает это невозможным, — сообщил он.

Песков добавил, что выстраивать прогнозы — дело неблагодарное, но заявил, что есть надежда на то, что истерика неминуемо проходит, а её место занимает трезвая оценка ситуации.

Ранее власти ФРГ приостановили на неограниченный период времени сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа. По словам дипломата, США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до начала российской военной спецоперации на Украине.