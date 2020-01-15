Росстат сообщил, что инфляция в России с 10 по 13 января текущего года составила 0,1%.
Согласно данным ведомства, за предыдущий период с 1 по 9 января этот показатель равнялся 0,3%. К 13 января общее увеличение цен достигло 0,4%
Среднесуточный рост за 13 дней января составил 0,028%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 0,046%.
В Росстате отметили, что из этих сведений следует, что годовая инфляция в стране замедлилась до 2,8%.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию назвал уровень инфляции по итогам прошедшего года. По его словам, инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.
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