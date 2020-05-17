Индексы МосБиржи и РТС уверенно растут

https://static.news.ru/photo/0abcf1fc-98de-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций показал значительный рост в начале торгов.

Так, индекс МосБиржи увеличился на 1,38% и достиг отметки в 2629,8 пункта. Индекс РТС прибавил 2,64% и составил 1136,68 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что рубль вырос по отношению к основным валютам из-за подорожания нефти марки Brent во время торгов на МосБирже. Так, курс американского доллара расчётами «завтра» на 10:07 мск 18 мая 2020 года упал на 68 копеек — до 72,9 рубля. Евро теряет 72 копейки — до 78,9 рубля.

Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent впервые с 13 апреля 2020-го поднялась выше $33 за баррель на лондонской бирже ICE.