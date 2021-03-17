Индексы МосБиржи и РТС поднялись на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/156e17c4-87bd-11eb-b49c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 18 марта открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи поднялся на 0,73%, индекс РТС — на 1,32%.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс МосБиржи достиг 3533,69 пункта, индекс РТС поднялся до отметки в 1513,39 пункта. Спустя несколько минут биржевые индексы ускорили рост. К 10:18 мск индекс МосБиржи вышел на уровень 3545,33 пункта, РТС поднялся до 1518,28 пункта.

Кроме того, подорожали расписки Ozon (+3,3%) и TCS Group (+2,7%), выросли в цене акции UC Rusal (+2,2%), Polymetal (+1,4%), «Газпрома» (+1,3%), Сбербанка (+1,1%), «Яндекса» (+1,1%), «Татнефти» (+1%), «Норникеля» (+1%) и АЛРОСА (+0,9%). Акции «Магнита» подешевели на 0,2%.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,44% — до $67,7 за баррель, нефть сорта WTI подешевела на 0,42%, до $64,36 за баррель.

Как писал NEWS.ru, накануне рынок акций РФ упал из-за санкционных рисков. Это падение стало рекордным из-за санкционных рисков на фоне заявления президента США Джо Байдена. Он пообещал, что «Россия заплатит» за вмешательство в американские выборы. Индекс МосБиржи составил 3507,91 пункта (-2,3%), индекс РТС — 1493,66 пункта (-3,8%); цены большинства «голубых фишек» на Московской Бирже снизились в пределах 5,4%. Откат стал рекордным за три месяца (с 21 декабря). Доллар вырос до 73,99 рубля (+1,14 рубля).

Министерство торговли США с 18 марта введёт новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. Также ожидаются санкции в отношении руководства России и госдолга РФ.