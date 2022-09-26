Индекс МосБиржи рухнул ниже 1900 пунктов впервые с февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперации России на Украине, следует из данных площадки. Ранее индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.

В процессе торгов 26 сентября индекс МосБиржи упал на 11,87% до 1841,42% пункта. Долларовый РТС при этом потерял 12,02%, опустившись до 1002,51 пункта. Однако по состоянию на 11:20 мск падение замедлилось: индекс МосБиржи составил 2005,99 пункта, индекс РТС поднялся до 1085,47.

Лидерами по падению стали акции VK (-9,39%), ПИК (-8,88%), TCS (-8,64%), «Полюса» (-7,41%) и Сургутнефтегаза (-7,37%). Курс доллара к рублю составляет 58,18 рубля, курс евро к рублю — 56,47 рубля.

Ранее глава наблюдательного совета МосБиржи Сергей Швецов допустил, что в будущем площадка откажется от конвертации доллара и продаст соответствующий бизнес, поскольку российская экономика все меньше нуждается в американской валюте.

Финансовый аналитик Михаил Беляев поделился похожим мнением, заявив, что в России станет значительно меньше торговых операций в долларах, но сценарий, при котором эти торги полностью прекратятся, невозможен.