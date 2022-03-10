«Идёт скупка поддонами»: ФАС о ситуации с гречкой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку и планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский, добавив, что запасов крупы «достаточно много». Его слова приводит ТАСС.

Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идёт скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки. Такие случаи мы будем выявлять и наказывать, — сказал Шаскольский.

Он отметил, что в этой ситуации ФАC проверяет всех производителей и поставщиков cоответствующих товаров. При этом данные продовольственные рынки являются выcоко конкурентными, что делает невозможным в текущий момент применение к ним мер антимонопольного регулировaния.

Ранее стало известно, что российские магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заявил, что россиянам нечего бояться, так как советского дефицита не будет. При этом эксперт подтвердил, что страна действительно по многим параметрам зависит от западных партнёров.