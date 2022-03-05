Советского дефицита не будет: россиян успокоили по вопросу продуктов

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя новость о том, что магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары, заявил, что россиянам нечего бояться, так как советского дефицита не будет. При этом эксперт в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что страна действительно по многим параметрам зависит от западных партнёров.

Что касается продуктов питания, тут вопрос в том, что мы считаем достаточным в плане качества, стоимости и номенклатуры. У нас по каким-то товарным позициям всё очень неплохо, а по каким-то не очень. Вот если говорить о мясе, то у нас дела неплохо со свининой, но часть говядины приходится импортировать, — отметил собеседник.

Политолог считает, что «никто с голоду не помрёт». Но при этом проблемы могут возникнуть с машиностроением и его обслуживанием, что в дальнейшем скажется и на других областях.

Могут возникнуть проблемы, связанные с обслуживанием нашего сельского хозяйства — семенной фонд, различные добавки, машиностроение. По многим этим параметрам мы довольно сильно зависим от западных партнёров, и эту зависимость надо преодолевать. Хотя, конечно, с голоду мы не помрём, и таких дефицитов по сравнению с советскими дефицитами у нас не будет, — подытожил специалист.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно.