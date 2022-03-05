«Пятёрочка» и «Перекрёсток» ограничили объёмы закупок сахара и гречки

Магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары. По словам представителей X5 Group, поставщики не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, пишет РИА Новости.

В данный момент X5 Group продолжает решать вопросы, связанные с обеспечением непрерывных поставок товаров в связи с повышенным спросом покупателей. В пресс-службе компании объяснили, что для того чтобы товары постоянно были на полках, магазины ограничивают большие объёмы закупки некоторой продукции.

X5 Group — крупнейший по объёму выручки российский ретейлер. По состоянию на 31 декабря 2021 года число магазинов, находящихся под управлением компании, составило 19 121.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно.