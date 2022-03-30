«Хотят загнать себя?»: депутат Госдумы об отказе ФРГ платить за газ рублями

Европейцы «проголосуют холодильником и кошельком», если страны ЕС откажутся перейти на рубли в расчётах за российский газ, в частности — ФРГ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв, комментируя выступление вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. Последний сказал, что республика не станет платить за углеводороды из РФ рублями и что хранилища ФРГ заполнены на 25%. Селезнёв добавил, что если в ФРГ «хотят загнать себя, то они на верном пути».

25% — крайне низкий показатель. Для подготовки к зиме необходимо около 75%, достигнуть этого показателя технологически очень сложно, в силу того, что сейчас отбор превышает заполнение, а одновременно делать забор и наполнение нельзя. Они не успевают даже несмотря на то, что мы не остановили транзит через Украину. Если они хотят загнать себя, то они на верном пути, потому что их политические заявления полностью противоречат экономике. Европейцы голосуют холодильником и кошельком. Они быстро увидят результат такой популистской политики и начнут искать решения вопроса оплаты за рубли, — рассказал Селезнёв.

Парламентарий подчеркнул, что для Европы «ничего не меняется, им просто надо покупать рубли на МосБирже, они понимают, что поддержат рубль, хотя собирались его обрушить, но Россия ответила сильнейшим шагом президента России Владимира Путина».

Это только первый шаг (продажа газа недружественным странам за рубли. — NEWS.ru), у нас ряд товаров, которые мы можем и должны продавать за рубли при торговле с недружественными странами. Это зерновые культуры, металлургия, минеральные удобрения, уголь, нефть. На резервах в 25% ФРГ не перезимует. В Европе не отрицают зависимости от нашего газа до 2027 года, но не могут смириться с реальностью, — подытожил Селезнёв.

Германия не будет платить за поставляемый РФ природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, которые приводит ТАСС, такой же позиции придерживаются и немецкие компании. По его словам, Германия обеспечена энергоресурсами: хранилища газа заполнены на 25% и страна не испытывает перебоев в снабжении.

Ранее в Кремле заявили, что РФ не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным». По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы.