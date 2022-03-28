Песков рассказал о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу PBS, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Он также уточнил, что в случае отсутствия оплаты за поставки энергоресурсов Европа может остаться без газа. По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Мы не будем заниматься благотворительностью - посылать газ бесплатно в Западную Европу. Нет оплаты — нет газа, — рассказал Песков.

31 марта состоится доклад, в ходе которого правительство, ЦБ и руководство «Газпрома» расскажут президенту РФ о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли.

Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.