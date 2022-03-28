«Политическое самоубийство»: постпред РФ про отказ ЕС от российского газа
Постпред РФ при ЕС Чижов назвал «самоубийством» отказ от энергоносителей из России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:16, 28 марта 2022
Фото: Daniel Reinhardt/Global Look Press
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Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни, пишет ТАСС.
Отказаться тут от российских энергоносителей — это было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза, а для политиков было бы политическим самоубийством, — рассказал Чижов.
Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов ФБА «Экономика сегодня» ранее заявил, что Германия вряд ли сможет сократить потребление российского газа к 2024 году. Сейчас ФРГ — одна из самых зависимых от него европейских стран. При этом намерение отказаться от российских энергоресурсов в Европе действительно есть, отметил он. России нужно ориентироваться на срок в три-четыре года, считает он.