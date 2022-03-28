«Политическое самоубийство»: постпред РФ про отказ ЕС от российского газа

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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о возможном отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича после поездки в Киев 3 марта. Также издание сообщает, что жертвами возможного отравления стали двое членов переговорной группы со стороны Украины.

Сообщается, что Абрамович почувствовал симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки в Киев для участия в организации неофициальных переговоров между Россией и Украиной по урегулированию ситуации в стране. В числе...