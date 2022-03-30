ФРГ отказалась платить за поставки российского газа в рублях

Германия не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, которые приводит ТАСС, такой же позиции придерживаются и компании.

Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию, — сказал он.

28 марта Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов. Об этом же сообщили и государства-члены Евросоюза.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным». По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы.