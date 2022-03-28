Министр экономики ФРГ: страны G7 отказались платить России за газ в рублях

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, которые приводит Associated Press, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

Все министры G7 полностью согласны с тем, что это [будет] одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, — заявил Хабек.

При этом Еврокомиссия подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский высказал мнение, что отказ от российских углеводородов приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономик. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, это сможет заменить в лучшем случае только 80% энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.