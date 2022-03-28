В Европе признали, что останутся зависимым от российских энергоресурсов

Еврокомиссия после саммита с США, где обсуждалось раcширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергореcурсов из РФ как минимум до 2027 года. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомисcии Тим Макфи, передаёт ТАСС.

Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года, — заявил он.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что отказ от российских углеводородов приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономики. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, то это сможет заменить в наилучшем случае только 80% энергоресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.