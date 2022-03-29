Страны Евросоюза отказались оплачивать российский газ в рублях

Государства — члены Евросоюза вслед за странами G7 отвергли требование России оплачивать газ рублями, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Представитель ЕК рассказал, что Брюссель участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран «Большой семёрки» и их позиции совпадают, пишет «Интерфакс».

Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро, — отметил он.

28 марта министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет. В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным». По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы.

23 марта Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.