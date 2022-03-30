ФРГ активировала режим предупреждения ЧС из-за возможной нехватки газа

Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС для подготовки к возможному прекращению поставок российского газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, в случае развития подобного сценария, в министерстве создадут кризисный штаб, пишет РИА Новости.

Чтобы подготовиться к этой ситуации (остановке поставок — News.ru), сегодня я активировал уровень раннего предупреждения... это первый уровень из трёх возможных. Речь идет о мониторинге ситуации, — заявил министр.

Ранее глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что в случае обострения конфликта вокруг Украины цены на газ значительно вырастут. А если Россия полностью прекратит поставки газа, то Германия сможет продержаться только в течение нескольких недель. При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, нуждается в валюте. Поэтому при любой напряжённости ранее газ поступал.

Агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade сообщило, что физические потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» в немецком Мальнове упали до нуля во вторник днём. При этом отмечается, что поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым трубопроводным маршрутам были в целом стабильными.