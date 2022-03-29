Reuters: поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля

Агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade сообщило, что физические потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» в немецком Мальнове упали до нуля во вторник днём. При этом отмечается, что поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым трубопроводным маршрутам были в целом стабильными.

При этом сообщается , что компания «Газпром» на аукционе во вторник заказала часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта, следует из данных платформы GSA Platform.

Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов ФБА «Экономика сегодня» ранее заявил, что Германия вряд ли сможет сократить потребление российского газа к 2024 году. Сейчас ФРГ — одна из самых зависимых от него европейских стран. При этом намерение отказаться от российских энергоресурсов в Европе действительно есть, отметил он. России нужно ориентироваться на срок в три-четыре года, считает он.