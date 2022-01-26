В Германии считают, что ситуация вокруг Украины вызовет рост цен на газ

Глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что в случае обострения конфликта вокруг Украины цены на газ значительно вырастут, передаёт ТАСС. А если Россия полностью прекратит поставки газа, то Германия сможет продержаться только в течение нескольких недель. При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, нуждается в валюте. Поэтому при любой напряжённости ранее газ поступал.

Если конфликт [вокруг Украины] ещё больше обострится, в какой бы то ни было форме, то в любом случае это будет означать повышение цен, — считает глава концерна.

По его словам, полное прекращение поставок российского газа Германия сможет выдержать только на протяжении нескольких недель. В то же время Креббер указал на «взаимозависимость» России и Европы в вопросах поставок газа. Насколько у ЕС есть потребность в российском природном газе, настолько и РФ, по его мнению, нуждается в валюте. Поэтому, несмотря на любую напряжённость, договоры российской стороной выполнялись и газ всегда поступал. Тем не менее он призвал власти Германии принять меры для обеспечения энергобезопасности страны. Например, начать создавать государственные запасы, как в случае с нефтью.

При этом он заявил, что «Северный поток — 2», «возможно, необязательно нужен», учитывая, сколько уже существует трубопроводов. Но СП-2, по словам главы RWE, сокращает путь поставки от газовых месторождений и делает более выгодной транспортировку топлива.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в Польше сомневаются насчёт надёжности Германии в ситуации вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2», а также как можно скорее дать разрешение Эстонии на поставки гаубиц Украине.