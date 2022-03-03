«Хорошо, но мало»: Титов рассказал о необходимых мерах поддержки МСП

Правительство России анонсировало меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал их в пресс-релизе, полученном NEWS.ru.

Правительство России введёт мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца 2022 года. На «зарплатную» программу поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей. По поручению президента правительство ещё на шесть месяцев продлевает программу компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.

Михаил Мишустин анонсировал новый, ещё более масштабный этап амнистии капиталов. В программу добавлена возможность декларирования наличных. Вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы»: можно будет легализовать не только акции и облигации, но и фьючерсные контракты и опционы, например.

Хорошо, но мало. Если, конечно, сегодня что-то может быть хорошо. Мораторий на проверки, если это полный мораторий на все контрольные мероприятия, а не выборочный, то, безусловно, полезно. Расширение лимитов на «ФОТ 3.0» — это всё равно кредитование, эти деньги всё равно надо возвращать. Хотя всё зависит от процентной ставки по программе. Если она окажется значительно ниже реальной инфляции, то это само по себе будет означать фактическое субсидирование МСП, — сказал Титов.

Омбудсмен также отметил, что необходимо сейчас понимать, насколько широк будет перечень отраслей, которые признают пострадавшими, так как факторы ущерба несколько иные, чем при COVID.

Компенсация расходов на отечественную систему быстрых платежей — это скорее символический шаг. У бизнеса куда острее запросы на ограничение ставки эквайринга по банковским картам. Мы направили в правительство список своих предложений. Он гораздо шире, в него входит около двух десятков позиций. Потому что поддержка, очевидно, потребуется серьёзная, — подчеркнул Титов.

Ранее омбудсмен раскритиковал действия ЦБ по ключевой ставке. Он сказал, что, поднимая ставку, Банк России уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места. Напомним, что ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Как сообщается на сайте регулятора, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.