https://static.news.ru/photo/c5e966ca-c0af-11e9-b2db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова. По словам народного избранника, хотя предприятия и являются градообразующими, химические производства на полуострове надо сворачивать.

В качестве замены в Крыму можно было бы разместить предприятия военно-промышленной отрасли, заявил Шеремет в интервью РИА Новости .

В производстве военно-промышленного комплекса задействовано... огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами, — считает депутат.

Крупные химические заводы появились в Крыму в советское время.

Ранее News.ru сообщал, что порталы государственных органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке. Об этом сообщил глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. По его словам, последствия от действий хакеров удалось минимизировать благодаря слаженной работе команды профессионалов. Злоумышленники намеревались нарушить работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты правительства региона, а также других сервисов.