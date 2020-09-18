Хазин оценил кризис в экономике РФ и назвал Силуанова бухгалтером

https://static.news.ru/photo/dc5ad91a-f930-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Михаил Хазин Фото: twitter.com

Экономист Михаил Хазин оценил масштабность экономического кризиса в России и эффективность принятых правительством антикризисных мер.

Силуанов бухгалтер. Может быть в его устах фраза «успешная политика» подразумевает, что народ вывалил на улицу? Экономического роста добиться не получается, избежать спада тоже. Довольно много семей, которые должны были получить как малоимущие какие-то льготы из бюджета, не могут их получить, потому что чиновники им посчитали жилищные субсидии и все остальные выплаты как доходы и пришли к выводу, что они не являются малоимущими. <...> Даже без оценки экономических последствий работы правительства России становится ясно, что мы были близки к катастрофе, — привели слова Михаила Хазина на портале «Царьград».

Он отметил, что глава Минфина Антон Силуанов заявил о преодолении стрессовой ситуации в экономике страны. Однако его слова не соответствуют действительности. Экономический спад в стране продолжается.

Спад продолжается, вот в чём вся проблема. Сначала нам сказали, летом, что спад закончится в конце 2020 года, потом в конце 2021 года, сейчас уже перенесли на 2022-й. В реальности я не очень понимаю, за счёт какого ресурса это произойдёт. <...> Восемь лет этот человек [Антон Силуанов] объяснял, что у нас в стране начнётся экономический рост, до этого продолжался экономический спад, и когда он теперь говорит, что начнётся экономический рост... Потому что он бухгалтер. Он не знает экономики, — заявил экономист в эфире на телеканале «Царьград».

Михаил Хазин добавил, что у правительства нет стратегии. Он пояснил, что «единственным реальным решением» из плана стало решение о девальвации рубля, но и оно вряд ли принесёт результаты и положительно повлияет на российскую экономику.

Объясняю, что будет происходить, что будет делать правительство. Силуанову нужны деньги на бюджет. Бухгалтер не может спать спокойно, когда у него дефицит бюджета. Для этого надо девальвировать рубль. <...> Если мы девальвируем рубль, это автоматом влечёт за собой рост цен. <...> Этого он не понимает. Если у вас начинается девальвация, люди будут снимать свои деньги со своих депозитов, свои сбережения, и превращать их в доллары. Ну, а банки начинают спекулировать, то есть те рубли, которые им поступают из правительства, они их хватают и тоже переводят в доллары. В результате инвестиций нет, валютный контроль ослаблен, это все выводится за границу, — пояснил экономист.

Он добавил, чтобы выйти из этой ситуации ЦБ РФ «опять начнёт печатать деньги», которые также переведут в валюту, а инвестиций так и не будет.

Как писал NEWS.ru ранее, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет за счёт сокращения трат на зарплаты чиновников и вооружение. Согласно одобренному правительством проекту государственного бюджета, зарплаты чиновников намерены индексировать в 2021 году, госпрограммы по вооружению сократят на 5%, а «незащищённые» статьи бюджетных расходов оптимизируют на 10%.