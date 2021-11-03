Греф рассказал о возможности защитить сбережения от инфляции

Облигации федерального займа (ОФЗ) России способны защитить сбережения от роста цен в стране. Номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции, купон некоторых из них привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, заявил глава Сбербанка Герман Греф в беседе с РИА Новости.

Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции, — подчеркнул экономист.

Он пояснил, что механизм ОФЗ, номинал которых индексируется на уровень инфляции, работает так, что стоимость бумаг растёт при росте инфляции.

Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала, — рассказал Греф.

Флоутеры — ОФЗ, купон которых привязан к ставке RUONIA, также могут помочь при инфляции — каждые полгода купон корректируется в соответствии с рыночными ставками.

Среди корпоративных рублёвых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК, — отметил глава Сбербанка.

Ранее стало известно, что преобладающее число россиян могут позволить себе приобретение жилья только при взятии ипотеки. Такое заявление сделал Герман Греф. При этом финансист пояснил, что доступность жилья в России сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой.