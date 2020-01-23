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В Аналитическом центре ДОМ.РФ подсчитали, что семьи с двумя детьми могут сэкономить более 2 млн рублей при покупке жилья с ипотекой благодаря мерам государственной поддержки. Это в среднем покроет более 40% их общих расходов на приобретение квартиры и уплату процентов по кредиту.

400 тыс. рублей — вычет из НДФЛ при его использовании обоими родителями, 616 тыс. рублей — сумма материнского капитала при рождении второго ребенка, 991 тыс. рублей — экономия на платежах по ипотечному кредиту, 136 тыс. рублей — вычет из НДФЛ по процентам по ипотеке, — говорится в сообщении.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей.

Ранее шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв заявил, что рост спроса на жильё из-за нововведений с маткапиталом вряд ли превысит величину в 5–7% и к росту цен это не приведёт. На ситуацию в гораздо большей степени может повлиять переход отрасли с прежних механизмов долевого строительства на финансирование начального этапа стройки через эскроу-счета на кредитные деньги банка, писал NEWS.ru.