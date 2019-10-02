https://static.news.ru/photo/2a802efe-e525-11e9-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума на заседании 23 октября в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Также он отметил, что было принято решение разослать проект для его обсуждения в региональных заксобраниях.

Мы договорились, нам необходимо принять поправки в действующее законодательство, чтобы средства в регионы поступали уже в январе. Сегодня они поступают, как правило, к июню, — цитирует Володина ТАСС.

Как ранее писал News.ru, 30 сентября в Государственную думу поступил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021--2022 годов.