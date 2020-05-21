Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

https://static.news.ru/photo/d7748476-9c12-11ea-8710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла во втором и утвердила в третьем, окончательном чтении закон о мерах налоговой поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Документ направлен на поддержку граждан и бизнеса на фоне экономического кризиса.

Закон освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества некоммерческим медицинским организациям, органам власти и управления, а также органам местного самоуправления, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. Речь идёт о случаях, когда действия сторон направлены на все виды противодействия распространению коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей также исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Кроме того, от налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Самозанятым будет возвращена сумма уплаченного ими налога на доход за 2019 год.

Помимо этого, предусмотрен ещё целый ряд мер и льгот, направленных на снижение экономической нагрузки.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц материальную выгоду, полученную заёмщиком от экономии на выплатах процентов в период кредитных каникул.