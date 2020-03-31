https://static.news.ru/photo/6fc351c4-7334-11ea-958b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago images/photothek/ТАСС

Российские депутаты во вторник приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает кабмину перераспределять бюджетные средства без внесения поправок в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Автором инициативы стал председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Суть поправки заключается в том, что она предполагает создание комиссии Федерального собрания РФ, которая сможет в нынешнем году утверждать расходы из бюджета на борьбу с пандемией COVID-19 и таким образом предотвратить ухудшение ситуации в разных отраслях экономики.

Предложения на рассмотрение комиссии будет представлять Минфин. В её состав войдут семь представителей от Госдумы и семь членов Совета Федерации. Решение на согласие с предложениями Минфина комиссия должна будет выносить в течение трёх дней.

От ГД в комиссию войдут Надежда Максимова, Леонид Симановский, Глеб Хор от партии власти, Сергей Катасонов от ЛДПР, Валентин Шурчанов от КПРФ, Александр Ремезков от «Справедливой России». Сопредседателем комиссии от нижней палаты парламента будет глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров из «Единой России».

При этом поправки в бюджет в любом случае будут утверждаться на заседании парламента. Также приостанавливается несколько положений Бюджетного кодекса, касающихся распределения между регионами России бюджетных ассигнований. Речь идёт о тех, которые предусмотрены в федеральном бюджете для предоставления субвенций и субсидий в российские субъекты.

Документ также предлагает дать кабмину право принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий в рублях с превышением их общего объёма, установленного на 2020 год, и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

После того как депутаты примут решение на заседании ГД в составе комиссии и его подпишет сопредседатель, решение направляется в правительство, главам обеих палат Федерального собрания и председателю Счётной палаты.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.