https://static.news.ru/photo/4238e5a8-7333-11ea-84fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Особый порядок закупок установлен на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2022 года. Законопроект был принят Государственной думой во втором чтении.

Уполномоченные органы, учреждения и заказчики смогут выбрать способы определения поставщика, подрядчика и исполнителя в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными актами Крыма и Севастополя.

Расчёты по контрактам по этим нормативным актам подлежат казначейскому сопровождению. Его порядок установлен бюджетным законодательством РФ.

Изменения, которые предложены законопроектом, будут способствовать созданию условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Крыму из-за коронавируса запретили торговлю алкоголем в розлив.