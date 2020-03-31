Особый порядок закупок установлен на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2022 года. Законопроект был принят Государственной думой во втором чтении.
Уполномоченные органы, учреждения и заказчики смогут выбрать способы определения поставщика, подрядчика и исполнителя в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными актами Крыма и Севастополя.
Расчёты по контрактам по этим нормативным актам подлежат казначейскому сопровождению. Его порядок установлен бюджетным законодательством РФ.
Изменения, которые предложены законопроектом, будут способствовать созданию условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя,
NEWS.ru писал, что в Крыму из-за коронавируса запретили торговлю алкоголем в розлив.
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