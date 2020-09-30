Госдума намерена принять закон о прогрессивной шкале НДФЛ до ноября

https://static.news.ru/photo/4770a66c-0322-11eb-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ планирует принять законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% в отношении доходов свыше 5 млн рублей до конца октября 2020 года.

Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. По его словам, правительственный законопроект планируется рассмотреть в трёх чтениях.

Планируется увеличить налогообложение доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период. Все эти законопроекты также мы предполагаем в октябре принять в трёх чтениях, — сказал он.

Кроме того, по словам Жукова, планируются изменения, касающиеся реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также мер налогового администрирования и уточнения некоторых положений российского Налогового кодекса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ внесло в Госдуму 15 законопроектов, среди них — проект закона о федеральном бюджете, а также проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.