Госдолг на дрожжах: как Счётная палата разошлась в цифрах с МВФ

По данным Счётной палаты за I квартал 2021 года госдолг вырос на 3,9% и достиг 19,68 трлн рублей, составив 17% от прогнозируемого объёма ВВП. Ранее в ведомстве Алексея Кудрина отмечали, что за год объём государственного долга увеличился почти на 40%. При этом в Международном валютном фонде считают иначе и вместе с госкомпаниями объём задолженности составляет в этом случае 118% ВВП — выше, чем в США. NEWS.ru решил выяснить, что означают эти цифры и как соотносятся с аналогичными показателями в ведущих странах мира.

Просчёты ЦБ и Минфина

Счётная палата обнародовала оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за I квартал этого года. Из этого документа следует, что, по предварительным данным, в январе — марте госдолг России увеличился на 741,29 млрд рублей, или на 3,9 %, и по состоянию на 1 апреля составил 19,68 трлн рублей, или $268,57 млрд по сегодняшнему курсу (17% прогнозируемого объёма ВВП). Для сравнения: госдолг США в апреле составлял $28,1 трлн (108% от ВВП по данным на конец 2020-го), по итогам 2020 года у Евросоюза он находился на уровне $14,7 трлн (90%), а общемировой госдолг, по данным Международного валютного фонда, в конце прошлого года достиг $89,6 трлн, а за полтора десятилетия его величина выросла в 3,37 раза.

Объём внутреннего госдолга РФ, по данным Счётной палаты, увеличился более чем на 683 млрд рублей, или на 4,6%, и составил 15,45 трлн рублей. Это соответствует 84,3 % верхнего предела внутреннего госдолга (18,31 трлн рублей). Его доля в общем объёме российского госдолга увеличилась с 77,9% до 78,4%.

Внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля составил $56,1 млрд (77,9% верхнего предела внешнего госдолга в размере $72 млрд) и уменьшился на $598,3 млн, или на 1,1 % по сравнению с объёмом на 1 января 2021 года ($56,7 млрд). Однако в рублёвом эквиваленте внешний долг РФ с начала года вырос на 58,28 млрд рублей, или на 1,4%, и оставил 4,27 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга в I квартале 2021 года составили, по данным ведомства Алексея Кудрина, 238,53 млрд рублей, что на 67,1 млрд рублей, или на 39,1%, больше объёма расходов за январь — март 2020 года. Доля процентных расходов в общем объёме расходов казны также увеличилась и составила 4,7% (2019 год — 4%, 2020 год — 3,7%).

Как рассказал NEWS.ru социолог и кандидат политических наук Борис Кагарлицкий, масштаб госдолга не выглядит критично по сравнению с намного более критичной ситуацией России 1990-х годов. Кроме того, даже в ряде развитых стран ситуация с госдолгом ненамного лучше, поскольку там он достигает «трети и даже половины ВВП», уверен эксперт.

Тут проблема есть в другой плоскости. Правительство очень гордилось тем, что снижает госдолг или держит его на крайне низком уровне, и специально проводило целый ряд соответствующих мер. Поэтому в данном случае мы, скорее, можем видеть, что политика Минфина и ЦБ в данном вопросе оказалась не слишком эффективной, то есть, несмотря на их усилия, госдолг растёт. И это очень важно, потому что политика этих двух структур состоит в том, чтобы удерживать финансовую стабильность и низкую инфляцию. Поэтому можно говорить о серьёзных проблемах, потому что, если бы, например, у нас был бы рост госдолга при одновременном бурном росте экономики, который бы обеспечивал этот долг, это не было бы серьёзной проблемой. А вот если госдолг растёт в условиях стагнации, которая является в значительной мере результатом собственных решений [Минфина и ЦБ], — это плохо. Борис Кагарлицкий социолог социолог

По его мнению, это значит, что финансовые ведомства «не справляются с теми приоритетами, которые сами поставили, и в то же самое время заставляют общество страдать из-за этих приоритетов».

Особое мнение МВФ

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем, как отмечает старший научный сотрудник Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Игорь Беляков, согласно правилам МВФ принято учитывать все обязательства контролируемых государством организаций (КГО): банки и компании с участием государства выше 50%. И если исходить из этих расчётов, то объём государственного долга в разы превысит весь объём ВВП.

Совокупные обязательства 37 крупнейших финансовых и нефинансовых КГО с добавлением собственных средств составили на конец 2019 года 118,6% ВВП. В 2016–2018-е годы совокупные обязательства крупнейших КГО выросли с 60% до 80% ВВП (не изменились в 2019 году) в основном из-за увеличения доли госбанков в банковском секторе, — отмечал Беляков в публикации для издания «Вопросы экономики», № 2 за 2021 год.

Об этом же рассказал NEWS.ru публицист Павел Пряников, он отметил, что 20% ВВП — это лишь госдолг федерального правительства, а, например, только долги «Роснефти» и «Газпрома» составляют около 15% ВВП.

Долг федерального правительства никак не ухудшит жизнь россиян. Его обслуживание обходится недорого. Более того, проценты по нему (это 6–7% годовых в рублях по ОФЗ) на 80% получают россияне (20% госдолга принадлежит иностранцам, нерезидентам, но их доля постепенно уменьшается). Для многих россиян сейчас вложения в госдолг — вид консервативной инвестиции. Я сам часть своих сбережений держу в ОФЗ, так как проценты тут больше, чем депозиты в банках, и выше уровня инфляции. Павел Пряников публицист публицист

Экономист, старший эксперт института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков полагает, что, скорее всего, рост объёма госдолга никак не отразится на жизни рядовых россиян. При этом он прогнозирует, что в ближайшее время госдолг России будет только расти, поскольку «при власти находятся его бенефициары», не заинтересованные в развитии малого бизнеса. Свобода для существования последнего, по мнению эксперта, является важным залогом для роста.

Инфляция зависит от такого сложно считаемого момента, как скорость обращения денег, которую невозможно предугадать. Когда вы начнёте безумно деньги печатать, то, конечно, все цены будут девальвированы, как это случилось в Венесуэле. Но если вы деньги печатаете чуть-чуть, как, например, делают США, это в меньшей мере сказывается на мировой инфляции. Соответственно, вложения в акции, в облигации, банковские вклады будут [в этом случае] немного сокращаться, если речь не идёт о каких-то рискованных моментах. Рискованные моменты — это та же зона евро, где вы получаете отрицательную ставку: кладя на счёт в банк $100, вы на выходе получаете $97. Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара

Говоря о том, как российский госдолг выглядит на фоне госдолга США, Китая или Евросоюза, экономист привёл в пример нефтедобывающие страны арабского мира. Жаворонков напомнил, что ранее они собирались судиться с мировыми рейтинговыми агентствами, которые «не присваивали им высочайший рейтинг» из-за отсутствия публичных отчётов.

Это важно, потому что заработок на вложении облигаций в Швейцарии будет намного меньше, чем заработок в Ираке, где все ваши инвестиции вынуждены охранять частные военные компании. С точки зрения номенклатурной статистики, всё вроде нормально, а с точки зрения реальной статистики, приходится тратить огромные деньги, потому что милым ребятам с бородами надо платить наличными, — отмечает Жаворонков.

Примечательно, что в 2020 году суммарная задолженность граждан перед банками достигла ещё большей суммы, чем госдолг по версии Счётной палаты, — 20 трлн рублей. Происходило это на фоне падения на 3,5% реальных располагаемых доходов россиян. По оценке ЦБ, к началу 2021 года уровень долговой нагрузки жителей РФ по всем видам кредитов вырос до 11,7%, а по итогам I квартала 2021 года — до 11,9%, обновив исторический максимум. Сюда входят не только потребительские кредиты, но и ипотечные. Долги по последним недавно превысили рекордную сумму в 10 трлн рублей.