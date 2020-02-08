https://static.news.ru/photo/594bd672-4bda-11ea-b724-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единовременные выплаты к 75-летию Победы ветераны получат автоматически. Никаких заявлений подавать не надо, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Нашим гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел всё это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года, — цитирует чиновницу ТАСС.

На эти цели правительство намерено выделить из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Выплата в размере 50 тысяч рублей назначена бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Всего 537,1 тыс. граждан.

75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших на войнах с Финляндией, гитлеровцами и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего 601,4 тыс человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные, заслужившие госнаграды, получат скидки в сетевых магазинах от 3 до 20%. Кассы начнут автоматически считывать скидку с зарплатной карты со специальным штрихкодом.

Уже известно, что в проекте поучаствуют «Армия России», «Военторг» и Промсвязьбанк. Сейчас ведутся переговоры с Х5 Retail Group. Отмечается, что к проекту может присоединиться Газпромбанк.