Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ
Выплаты получат ветераны и инвалиды ВОВ, узники концлагерей и гетто, а также другие категории россиян. Указ Путина коснётся и тех, кто постоянно проживает в Литве, Латвии и Эстонии.
По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю произвести в апреле–мае 2020 года единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей, — сказано в документе.
Выплата в размере 50 тысяч рублей назначена бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. В указе также подчёркивается, что правительство возьмёт на себя расходы, связанные с реализацией указа. Это касается и расходов на доставку выплаты.
Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что ветеранов ВОВ хотят обеспечить мобильными телефонами.
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