https://static.news.ru/photo/03e2eeae-497e-11ea-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выплаты получат ветераны и инвалиды ВОВ, узники концлагерей и гетто, а также другие категории россиян. Указ Путина коснётся и тех, кто постоянно проживает в Литве, Латвии и Эстонии.

По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю произвести в апреле–мае 2020 года единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей, — сказано в документе.

Выплата в размере 50 тысяч рублей назначена бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. В указе также подчёркивается, что правительство возьмёт на себя расходы, связанные с реализацией указа. Это касается и расходов на доставку выплаты.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что ветеранов ВОВ хотят обеспечить мобильными телефонами.