Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит из федерального бюджета средства на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, на эти цели будет направлено более 71 млрд рублей.
Премьер уточнил, что ветераны должны получить эти средства в апреле—мае. Он подчеркнул, что задача правительства — обеспечить своевременное поступление выплат,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы. Действие документа распространяется не только на ветеранов и инвалидов ВОВ, но также на узников концлагерей и гетто и ещё ряд категорий россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен