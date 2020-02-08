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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министров воздержаться от необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

По его словам, необходимо выяснить, почему к концу года возникает нерасходование запланированных бюджетных средств. Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины...