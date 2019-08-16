https://static.news.ru/photo/fcbbe106-c02c-11e9-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Годовая инфляция в Москве сохраняется на уровне ниже федерального показателя и зафиксировалась на июньском показателе в 4,5%. В Подмосковье она снизилась в июле 2019 года на 0,2 п.п. до 4,6%.

Сохранение экономического показателя в столице обусловлено замедлением темпов роста цен на ряд товаров, в первую очередь сахар. Положительное влияние оказало и возвращение к двухэтапной индексации ЖКУ.

В Московской области снижение также связано с темпом роста цен на услуги и продовольствие.

При этом в Центральном федеральном округе инфляция осталась выше общероссийского показателя — 4,7%. Её стабилизация объясняется сдержанной динамикой потребительского спроса и укреплением с начала 2019 года рубля.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Ранее News.ru писал, что инфляция в России остановилась и даже немного «откатилась» назад. Об этом свидетельствуют данные Росстата.