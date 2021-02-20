Главы кабминов России и РБ обсудили соглашение об экспорте нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/211c8122-73a5-11eb-b1f2-96000091f725_660.jpg Фото: Li Jianguo/Global Look Press

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора реализацию соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через морские порты РФ.

Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве, — говорится на сайте российского правительства.

Мишустин и Головченко также обсудили совместную деятельность в области борьбы с COVID-19. Премьер-министры затронули график предстоящих контактов на уровне правительств.

Ранее стало известно, что представители России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение об экспорте нефтепродуктов из РБ через российские морские порты. В соответствии с соглашением, предприятия РБ могут экспортировать до 9,8 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ на Балтике в 2021–2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут личную встречу 22 февраля в Сочи. Лидеры планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений, совместны проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.