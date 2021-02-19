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Встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи

15:10, 19 февраля 2021 21
Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут личную встречу 22 февраля в Сочи. Об этом сообщили в Кремле. Ранее было известно о планах лидеров двух стран провести встречу 22 февраля, однако не было известно, где она пройдёт.

Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, — приводит ТАСС сообщение Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом.

После того как Минск начал добиваться от Москвы очередного кредита, на который могут пойти остатки средств на заём для строительства Белорусской АЭС, Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в долг $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

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