Москва и Минск согласовали экспорт нефтепродуктов из РБ через порты России

https://static.news.ru/photo/f6125588-72a0-11eb-a67c-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Представители России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение об экспорте нефтепродуктов из РБ через российские морские порты.

Документ подписали со стороны России министр транспорта Виталий Савельев и со стороны Белоруссии — министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Президент РБ Александр Лукашенко одобрил проект экспортного соглашения 16 февраля, правительство России — в конце января.

Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объёме 9,8 миллиона тонн. По нашей договорённости на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал, — около двух миллионов тонн мы готовы перевезти, — цитирует РИА Новости российского министра.

В соответствии с соглашением, предприятия РБ могут экспортировать до 9,8 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ на Балтике в 2021–2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Кроме того, документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay — если грузоотправитель обеспечивает экспорт в объёме меньше обозначенного ранее, морской терминал получает плату за весь согласованный объём. Минимально гарантированные объёмы должны быть согласованы на следующий год не позднее ноября предыдущего года.

Как сообщал NEWS.ru, в конце 2002 года белорусское предприятие BNK (UK) Limited, которое является «дочкой» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. По мнению коммерческого директора литовской компании Klaipėdos nafta Миндаугаса Навикаса, вероятность полного прекращения поставок белорусских грузов через Литву достаточно высока, так как это продиктовано не экономической, а политической логикой.