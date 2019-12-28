https://static.news.ru/photo/b2909182-2ae2-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины меньше обременены семейными обязанностями, свободнее распоряжаются своим временем, могут задерживаться на работе или прийти раньше по требованию руководства. Поэтому гендерный признак — один из достаточно серьёзных, хоть и неофициальных критериев, на который ориентируются работодатели при подборе персонала, рассказал NEWS.ru генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Особенно если речь идёт о физических нагрузках. Предпочтение отдадут сильному полу. В остальных случаях гендерные различия перестают играть в современном мире большую роль. Многие задачи женщины способны решать наравне с мужчинами, в том числе выполнять управленческие функции.

Но в большинстве случаев всё зависит от руководителя, его предпочтений — с кем ему комфортнее работать. Кто-то предпочитает работать с молодёжью, кому-то проще решать вопросы с коллегами-мужчинами. Существует мнение, что самый «здоровый» коллектив тот, в котором работают люди разных возрастов — и молодёжь, и старшее поколение, мужчины и женщины, — пояснил чиновник.

Сегодня многое изменилось, женщины вполне успешно совмещают карьеру и семью, и мы наблюдаем это на многих примерах. И всё же нельзя утверждать, что дискриминации по гендерному признаку не существует. Большинство руководящих должностей у нас занимают мужчины.

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