Почему работодатели в России готовы платить мужчинам больше, чем женщинам, правда ли, что компании по-прежнему охотнее берут на работу представителей сильного пола, и стоит ли ждать массовых сокращений из-за цифровизации. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

— Дмитрий Николаевич, какие основные тенденции сегодня на рынке труда, изменился ли он за последние десять лет?

— Одна из достаточно существенных тенденций связана с постепенным перетоком работников из производственного сектора в сферу услуг. Растёт занятость в финансах, гостиничном бизнесе, в сферах научных разработок и исследований, транспорта и связи, организации досуга, в культуре, спорте. И в то же время происходит уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве и производственном секторе.

Вторая тенденция вытекает из первой: на российском рынке труда увеличивается дефицит квалифицированной рабочей силы, прежде всего квалифицированных рабочих. И уже в недалёком будущем обострится конкуренция за квалифицированные кадры, особенно в сфере производства. Существуют дисбаланс спроса и предложения в отдельных отраслях и структурные диспропорции: если, например, в 2017 году на одного квалифицированного рабочего приходилось 10 вакансий, то в 2018-м — уже 18.

При этом большинство работодателей, по данным опросов, говорят о несоответствии квалификации потенциального работника предъявляемым требованиям. А более половины участвовавших в нашем исследовании выпускников профессиональных учебных заведений, в свою очередь, отмечали нехватку рабочих мест в соответствии с полученной квалификацией. Ещё 18% заявили о несоответствии предлагаемой работодателем зарплаты своим ожиданиям.

Дмитрий Платыгин vcot.info

— И где же выход из этой ситуации? Как можно разрешить проблему дисбаланса на рынке труда?

— Решить вопрос структурных диспропорций отчасти могла бы трудовая мобильность. Вот цифры из проведённого нами всероссийского исследования: 36% опрошенных допускают возможность смены места жительства ради работы, 33% готовы перейти в другие отрасли, сохраняя профессию, около 30% не против поменять профессию.

Самый высокий потенциал межотраслевой мобильности в сферах торговли и строительства. Это традиционно те сферы деятельности, которые принимают работников из других отраслей. Смену места жительства в большей степени рассматривают для себя молодые люди, которые не состоят в браке. С появлением детей потенциал трудовой мобильности существенно сокращается. В основном эти люди заняты в молодёжных секторах — IT, страхование, финансы.

Преимущественно среди молодёжи наблюдается ещё один сегодняшний тренд — нестандартная занятость. Новые технологии, цифровизация содействуют более широкому её распространению. Это платформенный труд, аутсорсинг, дистанционная занятость, портфельные работники. Что касается востребованных и перспективных компетенций, то кроме профессиональных навыков ключевыми являются цифровые компетенции.

— С цифровизацией связывают не только качественные, но и количественные изменения на рынке труда. Стоит ли ожидать массовых сокращений, о которых говорят некоторые эксперты?

— В среднесрочной перспективе наиболее уязвимыми в связи с цифровизацией и автоматизацией становятся виды работ, выполняемые специалистами среднего уровня квалификации — операционистами, экономистами, бухгалтерами. В торговле многие функции кассиров, специалистов по учёту товаров уже сегодня автоматизированы, что создаёт определённые предпосылки для серьёзной трансформации этих профессий. Но в отдельных сегментах продаж есть, например, продавцы-консультанты, ключевая профессиональная компетенция которых — общение с клиентом. Коммуникативную составляющую ни роботы, ни машины ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе заменить не смогут.

Неквалифицированный труд, связанный с физическими усилиями, также подвержен автоматизации, однако это требует серьёзных вложений, поэтому работники данной группы по-прежнему востребованы у работодателей. Хотя в долгосрочной перспективе ситуация постепенно будет меняться.

В гостиничном, ресторанном бизнесе многие работы также автоматизируются. Особенно активно это происходит, например, в сегменте фастфуда. Но спрос на услуги растёт в принципе, и сфера услуг в будущем будет создавать новые рабочие места. Поэтому опасения относительно массовых сокращений рабочих мест в связи с внедрением компьютерных технологий и автоматизацией несколько преувеличены. Баланс между роботами и традиционной занятостью будет найден. Что-то уходит, но постоянно и очень быстрыми темпами появляются новые виды деятельности, новые товары, новые услуги. Идёт постепенное перетекание занятости из одной отрасли в другую. Цифровизация, автоматизация процессов высвобождают работнику время, чтобы он мог приложить свои усилия для выполнения новых задач. Но при этом люди должны быть психологически готовы подстраиваться под изменяющиеся условия современного рынка труда.

Adam Holesch / CHROMORANGE/Global Look Press

— Не усугубит ли это гендерное неравенство на рынке труда? Бытует мнение, что при выборе кандидата на должность предпочтение отдают мужчинам и при сокращениях у них больше шансов сохранить своё место.

— С одной стороны, всё зависит от того, на какую работу устраивается кандидат. Если речь о физических нагрузках, то в этом случае предпочтение отдадут мужчине. Во всех остальных случаях гендерные различия перестают играть в современном мире большую роль. Многие задачи женщины способны решать наравне с мужчинами, в том числе выполнять управленческие функции.

С другой стороны, сложно отрицать, что мужчины меньше обременены семейными обязанностями, свободнее распоряжаются своим временем, могут задерживаться на работе или прийти раньше по требованию руководства. Поэтому гендерный признак — один из достаточно серьёзных, хоть и неофициальных критериев, на который ориентируются работодатели при подборе персонала.

Но в большинстве случаев всё зависит от руководителя, его предпочтений — с кем ему комфортнее работать. Кто-то предпочитает работать с молодёжью, кому-то проще решать вопросы с коллегами-мужчинами. Существует мнение, что самый «здоровый» коллектив тот, в котором работают люди разных возрастов — и молодёжь, и старшее поколение, мужчины и женщины.

Сегодня многое изменилось, женщины вполне успешно совмещают карьеру и семью, и мы наблюдаем это на многих примерах. И всё же нельзя утверждать, что дискриминации по гендерному признаку не существует. Большинство руководящих должностей у нас занимают мужчины.

— И высокооплачиваемых должностей — тоже. Почему работодатели готовы платить мужчинам больше, чем женщинам?

— Действительно, если посмотреть статистику, то средняя начисленная заработная плата у мужчин по всем видам экономической деятельности превышает среднюю зарплату у женщин. Но это именно средний показатель, который характеризует ситуацию в целом по отраслям. А если разбираться более детально, из чего складывается этот показатель, то в нём, например, заложена зарплата руководителей, среди которых преобладают мужчины, о чём говорилось выше.

Нужно также учитывать профессионально-квалификационную структуру в отраслях. Возьмём, к примеру, металлургию, где ключевые профессии — за мужчинами. Эта работа связана с большими физическими нагрузками, неблагоприятными условиями труда, отсюда высокие зарплаты. А женщины в основном выполняют административные функции, заняты подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием.

Кроме того, сегодня размер зарплаты и других выплат зависит полностью от работодателя, поэтому важно уметь договариваться. А женщины менее решительны в этих вопросах, особенно если им приходится сидеть на больничном с детьми или отпрашиваться по семейным обстоятельствам с работы.

Но всё-таки я не стал бы утверждать, что на одной и той же должности, за один и тот же функционал работодатель готов платить мужчинам больше, чем женщинам. Безусловно, многое зависит от работодателя, его личных предпочтений, но ценного работника, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, он найдёт способ поощрить. Хотя бы для того, чтобы его не потерять.

— И всё-таки есть традиционно женские профессии, где оплата труда невысока...

— Мужские и женские профессии есть и в других странах, не только на российском рынке труда. «Мужские» отрасли — это, традиционно, добыча полезных ископаемых, металлургия, электроэнергетика, строительство. Мужчины преобладают в сфере транспортировки, информации и связи. То есть в основном там, где более тяжёлый, напряжённый труд. Но и зарплата в этих отраслях выше, чем, например, в социальной сфере, где занято больше женщин.

В образовании, здравоохранении доля женщин составляет около 80%. К «женским» относятся лёгкая промышленность, гостиничный бизнес и общественное питание, торговля, культура и спорт, организация досуга, сфера социальных услуг, финансовая и страховая деятельность. По уровню зарплат это наименее доходные отрасли, за исключением финансовой и страховой деятельности.

Если говорить о конкретных профессиях, например, о профессии учителя, то женской она стала за последние лет 50–60 и в таком восприятии закрепилась в общественном сознании. Переломить это достаточно сложно, поэтому мужчины редко выбирают педагогическое поприще, у них есть альтернативы. У женщины тоже есть возможность выбора, но между заводом и школой она с большей вероятностью выберет школу.