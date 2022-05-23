Глава Счетной палаты назвал сроки окончания экономического спада в России Глава Счетной палаты Кудрин рассказал, что спад в российской экономике продлится около двух лет

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Спад в российской экономике продлится от полутора до двух лет, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что по завершении этого периода экономическая обстановка на территории России стабилизируется, пишет РИА Новости. Кудрин считает, что по прошествии двух лет российский ВВП начнет расти.

Перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится полтора-два года — в этот период будет спад ВВП, затем начнется рост, — заявил Кудрин.

Ранее Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период.

При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%. По его словам, Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Также он заявил, что нынешний курс рубля является рыночным.