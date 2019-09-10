https://static.news.ru/photo/0f97fb62-d3e1-11e9-8b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Роснедра не выступают против расширения доступа к российской части арктического шельфа. Однако ведомство не считает данный район перспективным для добычи углеводородов, рассказал руководитель организации Евгений Киселёв на общественном совете.

Чиновник добавил, что главные открытия месторождений нефти и газа сделали в транзитной зоне и в зоне внутренних вод.

Мы концептуально не против расширения субъектного состава на шельфе. Но я хочу обратить внимание, что 90% шельфа уже отлицензировано. Оставшиеся 10% — это остатки, и они совсем не сладки, — цитирует его ТАСС .

Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для РФ.

В конце августа 2019 года российское правительство поручило Центробанку, Минфину и ВЭБу разработать меры по повышению доступности финансирования разработки нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.

Минэнерго также предложило рассмотреть возможность ввести на шельфе Арктики льготный фискальный режим, чтобы привлечь инвесторов. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, условия для работы в Арктике сейчас экономически непривлекательны из-за низкой доходности, писал News.ru.