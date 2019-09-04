https://static.news.ru/photo/4f23ba82-cfbd-11e9-8e53-fa163e074e61_660.jpg Фото: novatek.ru

Допуск к проектам на арктическом шельфе частных и иностранных компаний будет полезен для России. Об этом заявил глава ПАО «Новатек» Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, данный вопрос сейчас обсуждается, передаёт РИА Новости .

Если будет, для России я считаю полезным, - сказал он.

В конце августа российское правительство поручило Центробанку, Минфину и ВЭБ разработать меры по повышению доступности финансирования разработки нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе, писал News.ru. Минэнерго также предложило рассмотреть возможность ввести на шельфе Арктики льготный фискальный режим, чтобы привлечь инвесторов. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, условия для работы в Арктике в сейчас экономически непривлекательны из-за низкой доходности.