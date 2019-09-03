Правительство РФ поручило ЦБ, Минфину и ВЭБ разработать меры по повышению доступности финансирования разработки нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.
Об этом сообщается в протоколе по итогам совещания, посвященного развитию шельфа, на официальном
Минэнерго также предложило рассмотреть возможность ввести на арктическом шельфе льготный фискальный режим, чтобы привлечь инвесторов. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, условия для работы в Арктике в настоящий момент экономически непривлекательны из-за низкой доходности.
Сейчас право вести разработки на шельфе имеют только две компании — «Газпром» и «Роснефть». По итогам совещания Козак и Трутнев поручили ряду ведомств подготовить проект закона, который расширит круг лиц, имеющих право пользоваться недрами континентального шельфа Арктической зоны.
News.ru ранее писал о новой разработке Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в «Вертолёты России»). Управляющий директор компании заявил о создании вертолёта, предназначенного для работы на шельфе.